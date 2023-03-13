Нижегородские медики предупредили об опасности вейпов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородские медики предупреждают жителей региона об опасности курительных жидкостей и вейпов. Специалисты Нижегородского областного наркологического диспансера уверены, что вдыхание паров этих жидкостей наносит вред здоровью, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как пояснил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов, в состав этих жидкостей входит пропиленгликоль, который используется в производстве бытовой химии. При соединении его с никотином образуется формальдегид, вдыхая который, можно «заработать» воспаления в горле и хронические заболевания легких.

Кроме того, токсичные вещества могут стать причиной обострения астмы, пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно опасно употребление вейпов для детей и подростков, что отрицательно сказывается на здоровье и умственном развитии несовершеннолетних.

- Сам никотин, который также содержится в составе жидкостей для курения и чаще всего имеет не природное, а химическое происхождение, не несет в себе ничего полезного и вызывает привыкание, – отметил главный внештатный детский психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Алексей Нелидов.