16-летнюю Надежду Вьюгину два дня ищут в Нижнем Новгороде

С собой девушка взяла сумку, ключи и мобильный телефон. Фото: ПСО "Волонтер".

16-летняя Надежда Вьюгина пропала в Нижнем Новгороде 11 марта, сообщает ПСО «Волонтер». В 15:00 девушка вышла из своего дома на проспекте Ленина но так и не вернулась.

В день исчезновения девушка была одета в белую куртку с черными пандами и широкие голубые джинсы. На ногах были белые кроссовки с черными вставками. С собой девушка прихватила сумку с косметикой, ключи и мобильный телефон.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, длинные темно-каштановые волосы, серые глаза. Девушка носит большие очки.

Волонтеры просят помощи в поисках подростка и распространении информации. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обращаться в полицию или по телефону поисково-спасательного отряда: 8 (831) 291-51-51.