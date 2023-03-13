В Мининском университете после реставрации открылась старейшая обсерватория региона

Старейшая обсерватория Нижегородской области открылась в Мининском университете после реставрации. Всего в Нижнем Новгороде 2 обсерватории: в педагогическом университете и в Нижегородском планетарии, которая была открыта в 2007 году.

В ходе реставрации обсерватории в Мининском восстановлен исторический облик башни со старым большим телескопом. Смотровая площадка оснащена цифровыми камерами и аксессуарами для астрофотографии, что позволяет делать качественные снимки даже в условиях большой засвеченности. Такой современный роботизированный комплекс отвечает лучшим стандартам современной наблюдательной практики.

- История нашей обсерватории начинается в 1927 году, тогда она была создана первым в России обществом любителей астрономии - “Нижегородским кружком любителей физики и астрономии”, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Перед нами стояла задача сохранить то наследие, которым мы обладаем, и сделать его доступным для посещения школьниками, студентами и всеми любителями космоса. Поэтому за последние два года мы провели ремонт планетария, реставрацию обсерватории, открыли музей физики и астрономии, в котором представлены редкие экспонаты.

С января этого года в планетарии Мининского транслируются 10 полнокупольных программ. Экскурсии проводятся специалистами Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко, и посетить их могут как нижегородцы, так и гости города.

Экскурсии проводятся специалистами Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко

Планетарий, обсерватория и музей Мининского университета находится в главном корпусе вуза по адресу ул. Ульянова, д.1. Выбрать программу для посещения можно по ссылке. Также билет в планетарий доступен по пушкинской карте. Дополнительная информация по телефонам: 8 910 790 66 30 и 8(831)281-21-09.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина