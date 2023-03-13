Нарушения электроснабжения наблюдались в семи районах Нижегородской области из-за непогоды

Энергетики находятся на постоянной связи с органами местного самоуправления. Фото: «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

Перебои в электроснабжении наблюдались в Нижегородской области из-за сильного ветра. Как сообщают ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго» работы по устранению нарушений в настоящее время ведутся в Богородском, Выксунском, Вачском, Дивеевском, Борском, Чкаловском, Балахнинском районах области. В общей сложности задействовано 35 бригад энергетиков.

- Энергетики находятся на постоянной связи с органами местного самоуправления, подразделениями ГУ МЧС по Нижегородской области, коммунальными службами. Развернуты временные информационные центры для информирования потребителей об устранении нарушений электроснабжения, - сообщили в «Россетях».

Параллельно с ведением восстановительных работ осуществляется мониторинг метеоусловий в регионе. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Работы будут продолжаться, пока все неполадки не будут устранены.