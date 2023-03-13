ГУММиД проверяет состояние жилых домов рядом со стройплощадкой нижегородского метро

Данные геомониторинга регулярно поступают специалистам и пока отклонений от предельно допустимых значений не выявлено. Фото: "Метро НН — Наше. Новое".

Мониторинг состояния жилых домов рядом с местом строительства новых станций метро проводится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Метро НН» в соцсетях.

Ранее живущие рядом со стройплощадкой на улице Горького нижегородцы жаловались, что в расположенном рядом доме №113\30 появились трещины. Как заверили в ГУММиД, пока еще рано делать выводы о том, что появление трещин связано со строительством котлована.

- Сейчас факт проверяет специальная комиссия, в составе которой представители ГУММиД, домоуправляющей компании, метростроители и проектировщики. С жителями уже налажен диалог, - говорится в сообщении.

Данные геомониторинга регулярно поступают специалистам и пока отклонений от предельно допустимых значений не выявлено. Также сообщается, что имеется вся необходимая документация, разрешающая проведение работ. Ранее от местных жителей не поступало жалоб.