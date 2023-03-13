14 светофоров не работают в Нижнем Новгороде 13 марта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

14 светофоров не работают на дорогах Нижнего Новгорода 13 марта. Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.

Часть светофоров не работает по причине неисправности, еще часть – из-за отключения питания. В частности, из-за поломки светофоров без регулировки движения остались перекрестки Казанское шоссе – улица Лопатина, Новикова-Прибоя – Глеба Успенского, Родионова – Фруктовая, Ванеева – Рокоссовского, Толбухина – Сазанова, улица Горького – Малая Ямская, а также на Московском шоссе в районе дома №13.

По причине отключения питания не будут работать с 14 до 17 часов светофоры на перекрестках Белинского – Ломоносова, Белинского – Ашхабадская, Генкиной – Тверская. По той же причине не будут работать в первой половине дня светофоры на улицах Литвинова – Даля, Прокофьева – Литвинова, Веденяпина – Лескова, а также у дома №13 по улице Лескова.