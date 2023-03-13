ФК «Пари НН» уступил «Ростову» со счетом 1:2 в гостевом матче РПЛ 12 марта

Единственный гол нижегородцев забил Сулейманов. Фото: "Пари НН"

Футболисты «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:2 уступили «Ростову» в гостевом матче 19 тура РПЛ, состоявшегося 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Первая половина встречи прошла всухую, хотя возможности забить были у обеих команд. Так, например, в самом начале встречи нижегородцы заработали угловой, но удар нападающего Виктора Александрова вышел не очень удачным. Возможность открыть счет представилась и Тимуру Сулейманову, но вратарь «Ростова» выручил свою команду.

Первый гол забили ростовчане. Эьл произошло на 55-й минуте второго тайма. Нижегородцам потребовалось менее 10-ти минут, чтобы сравнять счет — отличился Сулейманов.

Равный счет сохранялся на табло до последних мгновений. Уже на 4 минуте дополнительного времени арбитр назначил пенальти в ворота «Пари НН», который хозяева успешно реализовали.

- Я не думаю, что сегодня мы заслужили поражение. Считаю, что были не хуже соперника. Эпизодами отдавали территорию, но делали это умышленно. К сожалению, не всё получилось в организации контригры. Конечно же, мы недовольны поражением и очень расстроены, но надо смотреть вперед. Никто не говорил, что будет легко. Надо сохранить боевой настрой, заряженность на положительный результат, сделать выводы и двигаться дальше, - сказал главный тренер «Пари НН» Артем Горлов после игры.