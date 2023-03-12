Нижегородское «Торпедо» обыграло московское «Динамо» со счетом 2:1 ФОТО: скриншот видео в сообществе ВКонтакте «ХК «Торпедо»

Нижегородский ХК «Торпедо» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:1. Игра состоялась 12 марта в Москве. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ХК «Торпедо».

Первый период шестого матча серии плей-офф проходит без заброшенных шайб.

Во втором же периоде счет игры открывает «Торпедо». Денис Ян выводит нижегородскую команду вперед. Однако соперник успевает сравнять счет – 1:1.

Третий период приводит к овертайму. Накал эмоций и восторг –на второй минуте победную шайбу забивает Денис Ян.

«Торпедо» выигрывает серию плей-офф и переходит в полуфинал Кубка Гагарина.

– Опять потерянные нервные клетки, но всё ради чего! Есть серия, есть победа, – пишет в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области и болельщик «Торпедо» Глеб Никитин.

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