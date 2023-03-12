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НовостиОбщество12 марта 2023 14:58

Экс-мэр Юрий Лебедев обратил внимание на опасные краны нижегородского ЖК «Дом на Горького»

Два крана не работают уже несколько лет
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Экс-мэр Юрий Лебедев обратил внимание на опасные краны нижегородского ЖК «Дом на Горького»

Экс-мэр Юрий Лебедев обратил внимание на опасные краны нижегородского ЖК «Дом на Горького»

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Два строительных крана нижегородского ЖК «Дом на Горького» привлекли внимание экс-мэра Юрия Лебедева. Об этом политик сообщает в своем телеграм-канале.

Высокие краны недостроенного жилого комплекса не работают уже несколько лет. По мнению Юрия Лебедева, они потенциально опасны для жителей соседних домов и для граждан, работающих в здании ГУВД.

Политик предлагает Министерству строительства Нижегородской области, надзорным и контролирующим органам по данному факту принять меры, дабы не допустить чрезвычайной ситуации. Также нужно проверить неработающие краны на других строительных площадках города.

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