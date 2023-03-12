С погибшим в ходе СВО Николаем Сенькиным простились в Чкаловске 12 марта Фото: Николай Александров

Жители города Чкаловск Нижегородской области простились со своим земляком Николаем Сенькиным. Молодой человек был участником специальной военной операции. Об этом в официальном сообществе ВКонтакте «Администрация городского округа города Чкаловск» рассказали представители государственной организации.

Николай Сенькин погиб, исполняя воинский долг. Церемония прощания с военнослужащим состоялась 12 марта 2023 года в Парке Победы.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Сенькина.