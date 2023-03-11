Роддома Нижегородской области станут «доброжелательными к ребенку и маме» к 1 мая 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские роддома должны соответствовать статусу «доброжелательности к ребенку и маме». К 1 мая 2023 года медучреждениям необходимо по особым критериям привести все процессы в соответствие статусу. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Критерии касаются практики грудного вскармливания. Сотрудники роддомов должны будут проходить обучение для получения знаний о грудном вскармливании, чтобы потом рассказывать пациенткам о плюсах этого способа кормления новорожденного.

Отметим, что в течении первых тридцати минут после родов ребенка будут прикладывать к груди матери. Кроме того, новорожденного разместят с ней в одной палате.

А давать молочные смеси детям будут только по медицинским показаниям.

Консультации по грудному вскармливанию врачи станут также проводить на информационных площадках.

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