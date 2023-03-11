Житель Павлова Нижегородской области подозревается в убийстве отца Фото: СУ СКР по Нижегородской области

31-летний житель Павлова Нижегородской области подозревается в убийстве своего отца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта оба мужчины находились в квартире дома по улице переулок Разина города Павлово, и между ними возникла бытовая ссора. Нетрезвый подозреваемый жестоко избил своего 54-летнего отца, нанеся ему множественные удары по голове и телу. От полученных повреждений мужчина скончался в Павловской центральной районной больнице.

Подозреваемому было предъявлено обвинение, и на допросе он сознался в содеянном. На данный момент суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен