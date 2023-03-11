Глеб Никитин поручил усилить безопасность нижегородских объектов критической инфраструктуры Фото: Кира МИШИНА

Губернатор Глеб Никитин поручил профильным ведомствам усилить безопасность нижегородских инфраструктурных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан. Так, на постоянной основе необходимо проверять антитеррористическую защищенность и инженерно-техническую укрепленность объектов, которые являются потенциальными местами террористических нападений. Об итогах заседание антитеррористической комиссии сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На заседании внимание уделили также вопросам безопасности транспорта, садиков, школ и университетов, больниц, спортивных сооружений и общественных мест с массовым пребыванием граждан.

– В рамках деятельности оперативного штаба проделана большая работа по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов промышленности, топливно-энергетического и транспортного комплексов, иных объектов, обеспечивающих функционирование всей инфраструктуры Нижегородской области, – отметил Глеб Никитин.

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