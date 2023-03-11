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НовостиОбщество11 марта 2023 10:08

Глеб Никитин поручил усилить безопасность нижегородских объектов критической инфраструктуры

Проверки антитеррористической защищенности необходимо проводить постоянно
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Глеб Никитин поручил усилить безопасность нижегородских объектов критической инфраструктуры

Глеб Никитин поручил усилить безопасность нижегородских объектов критической инфраструктуры

Фото: Кира МИШИНА

Губернатор Глеб Никитин поручил профильным ведомствам усилить безопасность нижегородских инфраструктурных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан. Так, на постоянной основе необходимо проверять антитеррористическую защищенность и инженерно-техническую укрепленность объектов, которые являются потенциальными местами террористических нападений. Об итогах заседание антитеррористической комиссии сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На заседании внимание уделили также вопросам безопасности транспорта, садиков, школ и университетов, больниц, спортивных сооружений и общественных мест с массовым пребыванием граждан.

– В рамках деятельности оперативного штаба проделана большая работа по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов промышленности, топливно-энергетического и транспортного комплексов, иных объектов, обеспечивающих функционирование всей инфраструктуры Нижегородской области, – отметил Глеб Никитин.

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