Уровень смертности снизился в Нижегородской области в 2023 году Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области снизился уровень смертности. По сравнению с отрезком исторического минимума 2019 года, в этом году удалось дополнительно предотвратить около 630 смертей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Он отмечает, что динамику нужно усилить. Над этим предстоит поработать не только врачам, но всем жителям региона.

– Медикам быть более быстрыми и точными в исполнении всех протоколов лечения. А обычным людям более бережно отнестись к своему здоровью и бытовой безопасности. Лучше не доводить дело до экстренной медицины, – пишет Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, министр добавляет, что выявить риски и узнать о болезни на ранних стадиях гораздо эффективнее для лечения, нежели принимать экстренные меры, когда процесс уже необратим. Поэтому Давид Мелик-Гусейнов советует всем пройти диспансеризацию весной.

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