Детский сад на 120 мест открыли в Выксунском районе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Детский сад №15 на 120 мест открыли в рабочем поселке Виля Выксунского района 10 марта 2023 года. Работы прошли в рамках национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Общая площадь здания составляет более 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь обустроили актовый и спортивный залы, а также пищевой и медицинский блок. Детский сад оснащен лифтом для маломобильных граждан. Кроме этого, здание имеет собственную локальную котельную.

- Новый детский сад – яркое свидетельство того, что населенный пункт живет и развивается. Это меняет мироощущение людей, позволяет планировать свою жизнь. Создаются новые места для совсем маленьких жителей округа, а значит - их родители смогут больше уделять времени делам, зная, что дети находятся в комфортных условиях, - отметил глава региона Глеб Никитин.