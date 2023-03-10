Более 30 сухогрузов планируют построить нижегородские заводы до 2027 года. Фото: завод «Красное Сормово».

Нижегородские судостроительные предприятия могут получить заказы на изготовление более 30 сухогрузов проекта RSD59 в рамках обновленной программы гражданского судостроения России до 2027 года. Об этом сообщают в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, участниками обновленной программы в Нижегородской области являются завод «Красное Сормово» и «Окская судоверфь». Так, до 2027 года предполагается построить 260 судов, в том числе 119 грузовых, 73 пассажирских и 27 судов дноуглубительного флота.

По словам депутата ЗСНО Михаила Першина, подписание контрактов с верфями ожидается уже в ближайшие месяцы. И большой объем заказов планируется по грузовым судам.

- В новых сериях судов будет увеличиваться доля отечественных комплектующих и оборудования. Расширение их производства также предусматривается федеральными программами, но помимо этого важно развивать инструменты господдержки импортозамещения на региональном уровне, чтобы привлечь нижегородские малые и средние предприятия, - отметил депутат.