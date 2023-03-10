Сотрудники «Нижегородского водоканала» приняли участие в Дне Карьеры филиала РАНХиГС

Фото: АО "Нижегородский водоканал"

Сотрудники АО «Нижегородский водоканал» приняли участие в Дне Карьеры, который состоялся в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вуз ежегодно проводит это профориентационное мероприятие для студентов, и в этом году его участниками стали свыше 350 студентов. Для них на мероприятии работали представители 25 организаций, ведущих деятельность в сферах жилищно-коммунального хозяйства, финансов, IT, аудита и других областях.

- Участие в подобных мероприятиях позволяет нам заявить о себе как одном из крупнейших работодателей и познакомить молодых людей с теми возможностями, которые даёт Нижегородский водоканал своим сотрудникам, – подчеркнула начальник отдела подбора, оценки и развития персонала АО «Нижегородский водоканал» Наталья Павловская.

От «Нижегородского водоканала» участвовали сотрудники отдела подбора, оценки и развития персонала. Специалисты рассказали студентам о карьере в «Нижегородском водоканале», о порядке приема на работу, о требованиях, предъявляемых к кандидатам. Кроме того, студентам рассказали о кросс-функциональной стажировке, которая начинается на предприятии в конце марта – начале апреля и позволяет студентам нижегородских вузов и ссузов набираться трудового опыта без отрыва от учебы. Заявки на участие в такое стажировке принимаются уже сейчас – это актуально для студентов самых разных специальностей, от профильного водоснабжения до юриспруденции.