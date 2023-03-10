Нижегородцев призвали привиться от кори в связи с угрозой ее распространения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородцев призвали прививаться от кори в связи с ростом заболеваемости этой болезнью в стране. Об этом заявила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе прямого эфира в Нижегородском областном информационном центре 10 марта.

- В последние два года случаев заболевания корью в Нижегородской области не было, но в целом по стране в этом году наблюдается рост числа таких случаев, в том числе в соседних регионах, поэтому риски завоза кори в Нижегородскую область весьма высоки, - пояснила Наталья Садыкова.

По ее словам, мнение о том, что корь – детская болезнь – ошибочно. Этой болезни подвержены не только дети, но и взрослые, которые либо теряют иммунитет, полученный благодаря прививкам, либо не были привиты вовсе. Иногда корь проходит в легкой форме, но чаще всего требует госпитализации.

8 февраля 2023 года главный санитарный врач России подписал постановление о проведении подчищающей иммунизации населения против кори, согласно которому ответственные должностные лица в регионах должны обеспечить вакцинацию населения в срок с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.

- В Нижегородской области вакцина от кори есть в достаточном количестве как в детских, так и во взрослых медучреждениях. В рамках ОМС нижегородцы могут получить прививку бесплатно, - рассказала Наталья Садыкова.