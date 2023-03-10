Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 11:11

Переезд на улице Ванеева планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2023 году

Работы на другом участке улицы будут проведены с заменой трамвайных путей
Мария СОРОКИНА
Ремонт другого переезда будет выполнен с заменой трамвайных путей.

Ремонт другого переезда будет выполнен с заменой трамвайных путей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из переездов трамвайных путей на улице Ванеева в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в течение текущего года. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира в своем Телеграм-канале 10 марта.

В комментариях к трансляции горожане пожаловались мэру, что на участке улицы Ванеева постоянно образуются автомобильные заторы из-за того, что в районе железнодорожного переезда нарушено дорожное покрытие.

В ответ глава города заметил, что на улице Ванеева имеется два подобных переезда. Так, если речь идет об участке на пересечении с улицей Белинского, то работы там должны быть выполнены в ходе модернизации трамвайных путей, иначе в этом ремонте не будет смысла. В то же время участок на пересечении с улицей Надежды Сусловой планируется отремонтировать в 2023 году.