Переезд на улице Ванеева планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2023 году

Ремонт другого переезда будет выполнен с заменой трамвайных путей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из переездов трамвайных путей на улице Ванеева в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в течение текущего года. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира в своем Телеграм-канале 10 марта.

В комментариях к трансляции горожане пожаловались мэру, что на участке улицы Ванеева постоянно образуются автомобильные заторы из-за того, что в районе железнодорожного переезда нарушено дорожное покрытие.

В ответ глава города заметил, что на улице Ванеева имеется два подобных переезда. Так, если речь идет об участке на пересечении с улицей Белинского, то работы там должны быть выполнены в ходе модернизации трамвайных путей, иначе в этом ремонте не будет смысла. В то же время участок на пересечении с улицей Надежды Сусловой планируется отремонтировать в 2023 году.