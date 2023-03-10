Первая машина для ямочного ремонта появилась в Нижнем Новгороде

Новую технику планируется применять с наступлением подходящих погодных условий. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый патчер для ведения ямочного ремонта появился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира в своем Телеграм-канале 10 марта.

Для нашего города это новая машина, которая может выполнять сразу несколько операций. Процесс выглядит следующим образом: при помощи специального рабочего рукава машина высушивает и очищает трещину или яму на дороге, затем туда заливается эмульсия, следом смесь эмульсии и инертных материалов. Финальный этап — нанесение защитного слоя.

- Подрядчики не очень охотно выходят на небольшие объемы работ по ямочному ремонту. Именно поэтому небольшие ямы иногда долгое время остаются нетронутыми. Новая машина способна решить эту проблему, - сказал глава города.

Новую технику планируется применять с наступлением подходящих погодных условий. Это новая машина для нашего города. Прежде, чем начать работу на ней, необходимо провести обучение водителей.