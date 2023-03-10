Сюжеты о ХК «Торпедо» появились на цифровых экранах в Нижнем Новгороде

Информация о легендах "Торпедо" транслируется на экранах в маршрутках. Фото: РГ "МОСТ"

В Нижнем Новгороде 9 марта стартовал проект «Легенды Торпедо», в рамках которого на цифровых экранах появились сюжеты, связанные с историей хоккейного клуба «Торпедо». Автором идеи стал ветеран команды, мастер спорта СССР международного класса Михаил Пресняков. Реализуется проект ХК «Торпедо» совместно с рекламной группой «Мост».

Информация о легендах «Торпедо» размещается на 450 экранах, расположенных на улицах, в торговых центрах, офисных зданиях, маршрутках, учебных заведениях и других общественных местах.

Первым информационным поводом проекта стало 85-летие Виктора Коноваленко - самого титулованного хоккеиста за всю историю «Торпедо». Он родился 11 марта 1938 года в городе Горьком. Заслуженный мастер спорта, двукратный Олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – и это лишь малая его многочисленных титулов. В 1970 году Коноваленко признали лучшим хоккеистом СССР. Он провел за «Торпедо» около 450 матчей, а потом работал тренером в одноименной спортивной школе.

В Нижнем Новгороде хоккей пользуется большой популярностью, на домашние игры любимой команды ходят целыми семьями. Когда «Торпедо» играли в Нижнем Новгороде матчи плей-офф, был такой наплыв желающих приобрести билеты, что сайт под натиском болельщиков «упал», а в кассы выстроились огромные очереди.

Проект «Легенды Торпедо» продлится до конца 2023 года.