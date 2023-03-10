Границы ТОР «Саров» планируют расширить в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наблюдательный совет территории опережающего развития «Саров» утвердил заявку о расширении границ ТОР. Заявку планируют направить в I полугодии 2023 года на рассмотрение Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в границы территории опережающего развития «Саров» планируется включить 14 участков общей площадью 46,3 га как на территории ЗАТО, так и на землях технопарка «Саров». Участки предоставят потенциальным резидентам ТОР для реализации их проектов. В заявку включены бизнес-планы семи инвесторов.

- Они намерены реализовать проекты в сферах машиностроения, пищевой промышленности, производства строительных материалов, здравоохранения. Ожидается, что в результате мы привлечем на площадку 1,8 млрд рублей инвестиций, и инвесторы создадут более 200 новых рабочих мест, - отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.