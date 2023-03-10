Иван Носков: «Без сильных кадров сильной промышленности быть не может»

9 марта в Дзержинском индустриально-коммерческом техникуме прошли мастер-классы для школьников. После краткой презентации внеучебной деятельности техникума ребята разошлись по учебным классам. В этот раз им предложили почувствовать себя профессиональными парикмахерами, финансистами и плиточниками-отделочниками. Мастер-классы для школьников – это одно из мероприятий, реализуемых средними специальными учебными заведения города Дзержинска в рамках масштабной программы профориентации.

«В этом году начинаем в Дзержинске реализацию масштабного проекта профессиональной подготовки кадров для предприятий. В перспективе это поможет нам создать в городе центр профессиональной ориентации, который так сильно ждут предприятия и родители школьников. Но это в перспективе, а работать необходимо уже здесь и сейчас, – рассказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Суть проекта в том, чтобы объединить промышленников, школы, средние специальные и высшие учебные заведения города. Совместно создать общую систему подготовки кадров, реально востребованных на рынке труда. Причем сейчас не стоит цель подготовить какое-то количество рабочих и специалистов. Необходимо работать на будущее, понимая, какие профессии будут востребованы в нашем городе через пять, десять, пятнадцать и более лет».

Глава Дзержинска подчеркнул, что поставил задачу педагогам школ, ССУЗов и ВУЗов обязательно собирать обратную связь от школьников – что им наиболее интересно, что нужно изменить или улучшить. «Все мы понимаем, что без сильных кадров сильной промышленности быть не может. И готовить эти кадры нужно со школьной скамьи», – подчеркнул он.

Проект подготовки кадров и профориентации включает в себя более 100 мероприятий для школьников, работодателей и специалистов различных производств, которые пройдут на разных площадках города в течение 2023 года.

В Дзержинском индустриально-коммерческом техникуме наибольший интерес у школьников вызвали мастер-классы по строительному делу – им было предложено самостоятельно выполнить ряд операций по резке и укладке облицовочной плитки. В ходе мастер-класса школьникам под присмотром мастеров разрешили освоить операцию резки на современном оборудовании.

Проект подготовки кадров и профориентации включает в себя более 100 мероприятий

Мастер производственного обучения Алена Большакова после обучения в школе № 20 поступила в ДИКТ на специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». После завершения курса она осталась в стенах родного техникума, но теперь она сама мастер производственного обучения.

«Когда я училась, мне очень хотелось принять участие в чемпионате профессионального мастерства, но не получилось. Сегодня я готовлю к всероссийскому чемпионату «Профессионалы» уже своего студента, который учится по специальности «Специалист строительных и отделочных работ». Что касается именно мастер-классов, то они всегда интересны школьникам, и многие даже хотят поступить в ДИКТ «прямо сейчас». И действительно многие возвращаются, закончив 9 классов», – говорит она.

Среди мастеров Дзержинского индустриально-коммерческого техникума действительно много выпускников этого ССУЗа. И это тоже становится одним из аргументов для школьников в пользу именно ДИКТа. «Здесь у меня уже учится старшая сестра, сейчас она третьекурсница. Она довольна, и когда учитель в школе предложил сходить на мастер-класс, я согласилась. Мне нравится, что здесь наставники относятся к тебе на равных, помогают. Сегодня я попала на мастер-класс по резке и укладке плитки, и у меня все получалось! Классно делать что-то своими руками!» – говорит Наталья Бурматова, ученица 9 класса школы № 68.

Мастер-классы для школьников в средних специальных учебных заведениях Дзержинска проводятся на постоянной основе. В рамках мастер-классов ребята могут познакомиться и с рабочими профессиями, и со специальностями, такими как педагог, бухгалтер и т.д. В настоящее время в средних специальных учебных заведениях лучшие студенты готовятся к проведению конкурса «Профессионалы», который состоится в апреле этого года.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска