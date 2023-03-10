Дольщики жилых помещений могут выкупить муниципальные доли вне очереди Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собственники долей в квартирах получили преимущественное право на выкуп муниципальных долей в своих жилых помещениях. С соответствующей инициативой вышла администрация города Дзержинска на заседании городской Думы, которое состоялось на прошлой неделе.

«Вопросы покупки и продажи, а также предоставления жилья всегда одни из самых сложных, поскольку в каждой ситуации необходимо учитывать массу нюансов. В частности, нам поступали обращения от собственников квартир, принадлежащих на праве долевой собственности муниципалитету и другим дольщикам. Законом право преимущественного выкупа муниципальной доли другим дольщиком квартиры не предусматривалось, более того, муниципалитет обязан предоставить эту долю тем, кто нуждается в жилплощади. В ряде случаев это невозможно, например, если комнаты в общей квартире являются смежными. При этом муниципалитет продолжает нести расходы по содержанию своей долевой собственности, но жилым помещением никто не может воспользоваться – ни другие дольщики, которые могли бы значительно улучшить жилищные условия, ни новые жильцы по договору социального найма», - сказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Максим Рабин.

Депутаты городской Думы Дзержинска единогласно поддержали инициативу, и в адрес комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города уже поступают первые заявления.

«В нормативных актах городского округа отсутствовали положения, позволяющие дзержинцам выкупать доли в общей собственности муниципальных жилых помещений. Поскольку горожане стали обращаться с вопросами и просьбами на эту тему, было принято решение такие нормы создать. Это правильно и логично. После того как депутатский корпус принял соответствующий документ, дзержинцы смогут воспользоваться правом выкупа и улучшить свои жилищные условия», – говорит председатель Комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике Думы г. Дзержинска Сергей Елизаров.

Для регулирования таких ситуаций было принято «Положение о порядке продажи доли в праве общей собственности на жилые помещения, принадлежащей городскому округу город Дзержинск Нижегородской области». Оно распространяется на все муниципальные доли во всех жилых помещениях, за исключением аварийного фонда, и дает собственникам преимущественное право их выкупа.

Отметим, что преимущественное право выкупа муниципальной доли не дает права на льготную стоимость покупки, если собственник не относится к льготной категории граждан. Муниципальные доли в жилом помещении реализуются по рыночной стоимости. Также новый порядок не обязывает собственников выкупать муниципальные жилые помещения без их доброй воли и не дает права преимущественной покупки долей других собственников, кроме муниципалитета.

За консультацией по вопросам жилищного законодательства, получения жилья и участия в различных жилищных программах необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом по адресу: просп. Ленина, д. 61А, телефон 8 (8313) 39-72-05.