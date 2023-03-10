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НовостиОбщество10 марта 2023 7:38

Дольщики жилых помещений могут выкупить муниципальные доли вне очереди

Депутаты городской Думы Дзержинска единогласно поддержали инициативу
Дольщики жилых помещений могут выкупить муниципальные доли вне очереди

Дольщики жилых помещений могут выкупить муниципальные доли вне очереди

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собственники долей в квартирах получили преимущественное право на выкуп муниципальных долей в своих жилых помещениях. С соответствующей инициативой вышла администрация города Дзержинска на заседании городской Думы, которое состоялось на прошлой неделе.

«Вопросы покупки и продажи, а также предоставления жилья всегда одни из самых сложных, поскольку в каждой ситуации необходимо учитывать массу нюансов. В частности, нам поступали обращения от собственников квартир, принадлежащих на праве долевой собственности муниципалитету и другим дольщикам. Законом право преимущественного выкупа муниципальной доли другим дольщиком квартиры не предусматривалось, более того, муниципалитет обязан предоставить эту долю тем, кто нуждается в жилплощади. В ряде случаев это невозможно, например, если комнаты в общей квартире являются смежными. При этом муниципалитет продолжает нести расходы по содержанию своей долевой собственности, но жилым помещением никто не может воспользоваться – ни другие дольщики, которые могли бы значительно улучшить жилищные условия, ни новые жильцы по договору социального найма», - сказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Максим Рабин.

Депутаты городской Думы Дзержинска единогласно поддержали инициативу, и в адрес комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города уже поступают первые заявления.

«В нормативных актах городского округа отсутствовали положения, позволяющие дзержинцам выкупать доли в общей собственности муниципальных жилых помещений. Поскольку горожане стали обращаться с вопросами и просьбами на эту тему, было принято решение такие нормы создать. Это правильно и логично. После того как депутатский корпус принял соответствующий документ, дзержинцы смогут воспользоваться правом выкупа и улучшить свои жилищные условия», – говорит председатель Комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике Думы г. Дзержинска Сергей Елизаров.

Для регулирования таких ситуаций было принято «Положение о порядке продажи доли в праве общей собственности на жилые помещения, принадлежащей городскому округу город Дзержинск Нижегородской области». Оно распространяется на все муниципальные доли во всех жилых помещениях, за исключением аварийного фонда, и дает собственникам преимущественное право их выкупа.

Отметим, что преимущественное право выкупа муниципальной доли не дает права на льготную стоимость покупки, если собственник не относится к льготной категории граждан. Муниципальные доли в жилом помещении реализуются по рыночной стоимости. Также новый порядок не обязывает собственников выкупать муниципальные жилые помещения без их доброй воли и не дает права преимущественной покупки долей других собственников, кроме муниципалитета.

За консультацией по вопросам жилищного законодательства, получения жилья и участия в различных жилищных программах необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом по адресу: просп. Ленина, д. 61А, телефон 8 (8313) 39-72-05.