В Нижнем Новгороде отказались от строительства поликлиники в ЖК «Новая Кузнечиха». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нижегородские власти отказались от строительства поликлиники в жилом комплексе «Новая Кузнечиха», пишет NewsRoom24 со ссылкой на региональный минздрав.

Возведение поликлиники в ЖК «Новая Кузнечиха» на 190 посетителей обсуждалось в 2020 году. Ее собирались построить в Советском районе на берегу Кузнечихинского ручья, такая возможность обсуждалась на заседании архитектурного совета.

Однако дальше обсуждений дело не пошло, и в 2023 году нижегородский минздрав сообщил, что строительство поликлиники в новом микрорайоне не планируется. Дескать, взрослые жители «Новой Кузнечихи» получают медпомощь в поликлинике №30 Советского района, а дети – в поликлинике №48.

Однако жители расположенных рядом ЖК «КМ Анкудиновский Парк» и деревни Анкудиновки вынуждены обращаться в филиал Кстовской ЦРБ в Афонине, который и без того переполнен. По словам местных жителей, получение медицинской помощи там превращается в настоящий квест.

- Нужно было флюорографию сделать, сдать анализы и забрать результаты. Поехала туда. В первый день несколько часов в очереди просидела, в другой день, чтобы получить результаты - то же самое, просидела весь день, - рассказала жительница ЖК «Анкудиновский парк» Татьяна С.

По ее словам, в жилом комплексе был открыт кабинет врача общей практики, но он работает всего три дня в неделю по нескольку часов. Сдать анализы или пройти обследование там, конечно, нельзя.

- Детского врача вообще нет. Это кошмар, люди в чатах спрашивают, вызывал ли кто-то своему ребенку врача, чтобы присоединиться к их вызову и ребенка привести, - рассказывают местные жители.