Нижегородская мэрия через суд пытается выселить семью из аварийного дома. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В Нижнем Новгороде мэрия подала в суд на семью, которая отказывается съехать их аварийного дома в Ленинском районе. Об этом сообщает издание «В городе N» со ссылкой на районную администрацию.

Согласно информации, в квартире доме барачного типа на улице Правды, 5 проживает семья пенсионеров, а также их сын с женой и внуком. Так, еще в 2014 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. И здание включили в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019–2025 годы».

Нижегородская мэрия приобрела для семьи трехкомнатную квартиру площадью 64,7 квадратных метров в панельном доме на улице Героя Бахтина в Доскино. Семья получила смотровое направление на квартиру, однако от выселения отказалась. По их словам, в поселке нет инфраструктуры и нормального транспорта. Кроме этого, члены семьи недовольны ремонтом самой квартиры.

Как отметили в администрации города, другое жилье для расселения не приобреталось. И 2 марта мэрия подала в Ленинский районный суд иск о принудительном вселении семьи в квартиру в поселке Доскино.