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НовостиОбщество9 марта 2023 17:59

Нижегородский военнослужащий осужден за уклонение от прохождения службы

Он получил два года условно
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородский военнослужащий осужден за уклонение от прохождения службы.

Нижегородский военнослужащий осужден за уклонение от прохождения службы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военнослужащий, который не являлся на службу более месяца, осужден в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Нижегородского гарнизонного военного суда.

Согласно информации, младший сержант должен был явиться на службу в войсковую часть 13 июля 2022 года. Но, желая уклониться от прохождения службы, нижегородец решил этого не делать. Он жил в городах, а в органы власти и военного управления не обращался.

В итоге 22 сентября 2022 года мужчину задержали сотрудники органов внутренних дел. Младшего сержанта признали виновным за самовольное оставление части. Так, нижегородец получил наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в один год.

- В течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, - добавили представители Нижегородского гарнизонного военного суда.