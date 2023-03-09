Нижегородский военнослужащий осужден за уклонение от прохождения службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военнослужащий, который не являлся на службу более месяца, осужден в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Нижегородского гарнизонного военного суда.

Согласно информации, младший сержант должен был явиться на службу в войсковую часть 13 июля 2022 года. Но, желая уклониться от прохождения службы, нижегородец решил этого не делать. Он жил в городах, а в органы власти и военного управления не обращался.

В итоге 22 сентября 2022 года мужчину задержали сотрудники органов внутренних дел. Младшего сержанта признали виновным за самовольное оставление части. Так, нижегородец получил наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в один год.

- В течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, - добавили представители Нижегородского гарнизонного военного суда.