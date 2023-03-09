Движение на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде приостановят с 10 до 13 марта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде с 20:00 10 марта до 8:00 13 марта. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Запрет на проезд транспорта затронет участок улицы Пожарского напротив дома №1 на улице Большая Покровская. Сообщается, что на подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и дорожные знаки.

- Для беспрепятственного подъезда к жилым домам в этот период будет введено двустороннее движение транспорта по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова, - отметили в департаменте.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков