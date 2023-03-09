Мининский университет получил грант на обучение профессии “Вожатый”

Мининский университет получил грант Молодежной общероссийской общественной организации “Российские студенческие отряды”. В Год педагога и наставника педагогическому вузу выделили 3 300 000 рублей на реализацию регионального проекта по подготовке вожатых. В рамках проекта 400 человек, среди которых студенты нижегородских вузов и колледжей, а также специалисты сферы образования, пройдут специальное обучение.

Виктор Сдобняков, ректор вуза, отметил, что в регионе есть кадровая потребность в профессии “Вожатый”, и Мининский университет готов ее закрыть.

- Наш вуз имеет большой опыт подготовки вожатых, - сказал он. - Наши студенты работают в самых лучших лагерях России, в том числе “Артеке”, “Орленке” и т.д. Мы не раз выигрывали гранты от Росмолодежи на проведение Всероссийского проекта “Капитаны счастливого детства”. Грант от РСО позволит масштабировать наши лучшие практики и обучить специалистов для работы как в летних, так и в круглогодичных детских лагерях региона, а также школах и организациях дополнительного образования.

Начиная с марта этого года, обучать вожатых будут преподаватели факультета психологии и педагогики Мининского университета, а также специалисты Нижегородского регионального отделения «РСО». Занятия будут проходить как в очном, так и в дистанционном формате. По окончании курса выпускники получат удостоверение государственного образца и будут трудоустроены в детские оздоровительные лагеря Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина