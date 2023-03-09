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НовостиНовости компаний9 марта 2023 15:02

Мининский университет получил грант на обучение профессии “Вожатый”

Специальную подготовку пройдут 400 человек
Мининский университет получил грант на обучение профессии “Вожатый”

Мининский университет получил грант на обучение профессии “Вожатый”

Мининский университет получил грант Молодежной общероссийской общественной организации “Российские студенческие отряды”. В Год педагога и наставника педагогическому вузу выделили 3 300 000 рублей на реализацию регионального проекта по подготовке вожатых. В рамках проекта 400 человек, среди которых студенты нижегородских вузов и колледжей, а также специалисты сферы образования, пройдут специальное обучение.

Виктор Сдобняков, ректор вуза, отметил, что в регионе есть кадровая потребность в профессии “Вожатый”, и Мининский университет готов ее закрыть.

- Наш вуз имеет большой опыт подготовки вожатых, - сказал он. - Наши студенты работают в самых лучших лагерях России, в том числе “Артеке”, “Орленке” и т.д. Мы не раз выигрывали гранты от Росмолодежи на проведение Всероссийского проекта “Капитаны счастливого детства”. Грант от РСО позволит масштабировать наши лучшие практики и обучить специалистов для работы как в летних, так и в круглогодичных детских лагерях региона, а также школах и организациях дополнительного образования.

Начиная с марта этого года, обучать вожатых будут преподаватели факультета психологии и педагогики Мининского университета, а также специалисты Нижегородского регионального отделения «РСО». Занятия будут проходить как в очном, так и в дистанционном формате. По окончании курса выпускники получат удостоверение государственного образца и будут трудоустроены в детские оздоровительные лагеря Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина