Более 180 км дорог к нижегородским больницам отремонтируют в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 183 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям, планируют отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Согласно информации, в этом году отремонтируют участки дорог, которые ведут к Большеболдинской, Воротынской, Краснобаковской, Перевозской, Семеновской, Чкаловской и Шахунской центральным районным больницам. Кроме этого, работы пройдут на участках к Ворсменской городской больнице, Пижемской городской больнице, Елизаровской участковой больнице и другим. Так, в план ремонта вошли 37 участков.

- Подъездные пути к медицинским учреждениям так же, как и к школам, находятся в приоритете при формировании программы ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность участков, включенных в план работ, - от 800 м до 19 км, - отметил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Владимир Тужилин.

Стоит отметить, что 123 км дорог будет отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».