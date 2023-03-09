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НовостиОбщество9 марта 2023 13:42

Сильная метель накроет Нижегородскую область вечером 9 марта

На дорогах образуются снежные заносы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Метель надвигается на Нижний Новгород.

Метель надвигается на Нижний Новгород.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На Нижегородскую область надвигается сильная метель. Непогода местами накроет районы вечером 9 марта, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

- Снег сохранится ночью и днем 10 марта – местами умеренный, местами - сильный. На дорогах образуются снежные заносы, - говорится в сообщении.

В связи с этим водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте без необходимости, а пешеходов – держаться подальше от широкоформатных и слабоукрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что нижегородские энергетики переведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой.