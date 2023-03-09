Движение по местным проездам Анкудиновского шоссе приостановят 10-11 марта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта по местным проездам Анкудиновского шоссе приостановят с 13:00 10 марта до 16:00 11 марта. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Запрет на проезд транспорта затронет участок дороги от Анкудиновского шоссе до дома №4 и по местному проезду от Анкудиновского шоссе до дома №26 по улице Корейская.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - добавили в департаменте.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.