Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 13:19

24-этажный дом и детский сад возведут в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Также планируется построить школу
Полина ШИБАЛКИНА
24-этажный дом и детский сад возведут в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

24-этажный дом и детский сад возведут в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

24-этажный дом, детский сад и школу планируют построить в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Проект планировки территории утвердил областной Минград.

Строительные работы будут проводиться на территории площадью 46,8 га в границах улиц Молитовская, Даргомыжского и площади Комсомольская. Проектную документацию подготовили компании «Волговятпроектстрой» и «Архстрой» по заказу ООО «Специализированный застройщик «Андор».

Так, развитие территории пройдет в три этапа. В первую очередь планируется завершить строительство трехэтажного детского сада на 120 мест.

На втором этапе предполагается возвести 24-этажный дом и объект электроснабжения. Кроме этого, планируется оборудовать детские площадки, площадки для отдыха и занятия спортом, автостоянки и устройство наружного освещения.

И в третью очередь предполагается построить четырехэтажную школу на 840 мест. Согласно информации, строительство учебного заведения запланировано на 2025-2027 годы.