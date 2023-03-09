24-этажный дом и детский сад возведут в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

24-этажный дом, детский сад и школу планируют построить в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Проект планировки территории утвердил областной Минград.

Строительные работы будут проводиться на территории площадью 46,8 га в границах улиц Молитовская, Даргомыжского и площади Комсомольская. Проектную документацию подготовили компании «Волговятпроектстрой» и «Архстрой» по заказу ООО «Специализированный застройщик «Андор».

Так, развитие территории пройдет в три этапа. В первую очередь планируется завершить строительство трехэтажного детского сада на 120 мест.

На втором этапе предполагается возвести 24-этажный дом и объект электроснабжения. Кроме этого, планируется оборудовать детские площадки, площадки для отдыха и занятия спортом, автостоянки и устройство наружного освещения.

И в третью очередь предполагается построить четырехэтажную школу на 840 мест. Согласно информации, строительство учебного заведения запланировано на 2025-2027 годы.