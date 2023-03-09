Домашний интернет от МТС стал доступен еще 72 тысячам семей нижегородцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети фиксированной связи в Нижнем Новгороде. В результате домашние цифровые сервисы стали доступны еще 72 тысячам семей.

Работы по развитию сети затронули все районы Нижнего Новгорода и ведутся сразу в трех направлениях: обновление существующей интернет-сети до скорости 500 Мбит/с, появление интернета МТС в тех домах, где раньше было доступно только телевидение, а также строительство сети в новостройках. С начала 2022 года доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 500 Мбит/с и телевидению от МТС в результате нового строительства и расширения моно-услуги получили жители почти 38 тысяч квартир, еще 34 тысячам семей домашние сервисы стали доступнее после модернизации. Одним из масштабных проектов стало обеспечение современной цифровой инфраструктурой 19 домов жилого комплекса «Седьмое небо».

В результате модернизации была увеличена пропускная способность сети фиксированной связи, что позволило повысить скорость доступа для абонентов и сделать интернет-соединение еще более стабильным. Это значит, что работать и учиться на удаленке стало удобнее - даже в часы пиковых нагрузок на сеть скорость на гаджетах домочадцев остается на уровне. Кроме того, можно с комфортом смотреть видео и вести стриминги, использовать сервисы «Умный дом», играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов.

«Расширение покрытия сети вызвало рост подключений домашнего интернета и телевидения МТС - с начала прошлого года спрос на эти услуги вырос на 16%. При этом более 60% абонентов сразу выбирают тарифы со скоростью до 500 Мбит/с, а самыми востребованными стали пакетные предложения. Вместе с домашними цифровыми сервисами нижегородцы получают возможность экономить на связи ежемесячно до 40 процентов, объединяя домашние сервисы, мобильную связь и онлайн-кинотеатр KION со свежими фильмами и сериалами», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Начиная с 2020 года, МТС охватила модернизацией около 85% квартир Нижнего Новгорода. Есть ли техническая возможность подключения высокоскоростного интернета по конкретному адресу можно на сайте компании, там же нижегородцы могут оставить и заявку на подключение.