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НовостиПроисшествия9 марта 2023 11:37

Волна эвакуаций прокатилась по колледжам и вузам Нижнего Новгорода 9 марта

Студенты опубликовали фото и видео
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Массовая эвакуация прокатилась по колледжам и вузам Нижнего Новгорода утром 9 марта, об этом сообщают сами студенты. Так, в социальных сетях опубликовано видео и фото с толпой учащихся, покидающих учебные учреждения.

– В автомеханическом техникуме пока что не было, но вроде как сообщали, что нужно быть готовыми к эвакуации, – рассказал студент в комментариях к публикации.

В настоящее время из различных источников известно, что эвакуированы учащиеся, педагогические коллективы и персонал строительного техникума, колледжа малого бизнеса, медицинского колледжа, речного училища. В списках также числятся Волжский государственный университет водного транспорта и Сормовский механический техникум.

В пресс-службах ГУ МВД и ГУ МЧС Нижегородской области пока никак ситуацию не комментируют.

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