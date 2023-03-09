Усиление ветра ожидается в Нижегородской области 9 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Усиление ветра прогнозируют синоптики в Нижегородской области 9 марта. Согласно прогнозу, отдельные порывы юго-западного ветра будут достигать 16 метров в секунду.

В связи с надвигающейся непогодой энергетики переведены на работу в режиме повышенной готовности. К оперативному устранению обрывов проводов и других проблем готовы 827 энергетиков и 383 единицы спецтехники. Специалисты будут работать круглосуточно.

Сегодня в регионе наблюдается оттепель: температура перешагнула нулевую отметку, и уже утром в Нижнем Новгороде было +1 градус. Однако уже завтра столбики термометров опять уйдут в «минус», а в ночь на субботу и вовсе ударит мороз -10 градусов.