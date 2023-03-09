Анастасия Завьялова завоевала 3 золотые медали на Чемпионате России по легкой атлетике

Студентка 5 курса факультета физической культуры и спорта Мининского университета Анастасия Завьялова победила на Чемпионате России по легкой атлетике (спорт глухих) и стала рекордсменкой в беге на 400 метров с препятствиями, показав результат 57,09 секунд. Всего Анастасия завоевала 3 золотые медали на дистанциях 400 м, 800 м и 2000 м с препятствиями.

Соревнования проходили в Тюмени с 27 февраля по 2 марта и в них приняло участие около 200 спортсменов из 20 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков поздравил спортсменку с высокими спортивными достижениями.

- Целеустремленность и трудолюбие наших студентов восхищают, - отметил ректор вуза. - Поздравляю Анастасию с установленным рекордом! Для профессионального спортсмена очень важно развитие, покорение новых вершин, но вместе с этим и педагогическое образование, ведь большинство спортсменов продолжают карьеру в роли тренеров. Наши студенты успевают и рекорды ставить, и экзамены сдавать.

Студентка Мининского университета установила в Тюмени рекорд в беге на 400 м с препятствиями

Анастасия Завьялова тренируется в Спортивной школе олимпийского резерва №1 под руководством тренера первой Всероссийской категории Кирилла Ясницкого. Студентка имеет звание мастера спорта России и является членом основной сборной команды РФ и Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина