Специалисты «ТНС энерго Нижний Новгород» обучают клиентов пользоваться электронными сервисами

Гарантирующий поставщик электроэнергии в канун Международного женского дня провел клиентский день в центрах обслуживания Нижегородской области.

Сотрудники компании вручали сладкие угощения и тепло поздравляли посетительниц с наступающим праздником.

В зале работали консультанты, которые рассказывали клиентам, как пользоваться электронными сервисами компании. Специалисты «ТНС энерго НН» наглядно показывали всем желающим, как передать показания приборов учета, заплатить за электроэнергию через сайт или терминал самообслуживания, подключить электронную квитанцию, зарегистрироваться в личном кабинете.

«Клиентский день – это, прежде всего, мероприятие просветительского формата. Мы хотим помочь нашим клиентам освоить современные дистанционные сервисы, чтобы им было удобнее и проще решать вопросы энергоснабжения», - отметил Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Максим Белоусов.