Автобусный маршрут А-47 могут скорректировать в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Автобусный маршрут А-47 планируют скорректировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Согласно информации, с таким предложением выступили пассажиры и перевозчик ООО «Конка». Так, в настоящее время рассматривается возможность переноса участка маршрута с улицы Надежды Сусловой на улицу Адмирала Васюнина.

— Это позволит сократить время движения от площади Советской до Верхних Печер, улучшить транспортное обслуживание улицы Адмирала Васюнина, в том числе поликлиники № 30, торгово-развлекательного центра и торговых рядов «Жар-Птица», - добавила Алена Чернышова.

Напомним, автобусный маршрут А-47 продлили до жилого комплекса «Академический» в Нижнем Новгороде с 16 февраля 2023 года.