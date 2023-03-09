Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 марта.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 марта. Отключения запланированы в Советском и Нижегородском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
В Советском районе без света останутся жители домов № 10а и 12 по улице Артельной. Электричества не будет с 13 до 16 часов.
В Нижегородском районе запланировано отключение горячей воды в домах №95 и 97 по улице Ковалихинской. Ее не будет с 9 до 16 часов.
Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.