Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 марта. Отключения запланированы в Советском и Нижегородском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Советском районе без света останутся жители домов № 10а и 12 по улице Артельной. Электричества не будет с 13 до 16 часов.

В Нижегородском районе запланировано отключение горячей воды в домах №95 и 97 по улице Ковалихинской. Ее не будет с 9 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.