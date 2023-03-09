Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 5:50

Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 марта

Отключения запланированы в Советском и Нижегородском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 марта.

Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 марта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 марта. Отключения запланированы в Советском и Нижегородском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Советском районе без света останутся жители домов № 10а и 12 по улице Артельной. Электричества не будет с 13 до 16 часов.

В Нижегородском районе запланировано отключение горячей воды в домах №95 и 97 по улице Ковалихинской. Ее не будет с 9 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.