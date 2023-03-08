Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» со счетом 5:4 ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода одержал победу над ХК «Динамо» из Москвы со счетом 5:4. Четвертый матч серии плей-офф прошел на территории динамовцев. Об этом сообщается в группе «ХК Торпедо» в соцсети Вконтакте.

В первом же периоде, когда москвичи успели выйти вперед на два очка, «Торпедо» за 19 секунд реализует свое большинство. Николай Коваленко отдает передачу, и Сергей Гончарук забивает гол. После Максим Федотов за 33 секунды до перерыва забрасывает шайбу, и счет становится равным – 2:2.

Во втором периоде при счете 3:2 в пользу «Динамо» Николай Коваленко снова бросает, а Сергей Гончарук подправляет шайбу. Счет сравнялся.

Атака нижегородцев имела смысл в третьем периоде. Гол забивает Антон Сизов. И период завершается со счетом 4:4.

В овертайме Даниил Бокун приносит победу «Торпедо». Четвертая игра серии завершается со счетом 5:4 в пользу нижегородской команды.

– Эмоционально и в напряжении до последней секунды! Проявили настоящий характер! Серия продолжится в Нижнем при родных трибунах. Ждём! Вперёд, «Торпедо»! – пишет в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области и болельщик «Торпедо» Глеб Никитин.

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