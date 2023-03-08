Юные нижегородцы из «Движения Первых» поздравили жительниц региона с 8 Марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородская область присоединилась к Всероссийской акции «Вам, любимые!» 8 марта. Юные участники «Движения Первых» в Международный женский день вышли на улицы, чтобы поздравить прекрасных дам, которые работают в праздник. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ребята поздравили сотрудниц МЧС, медиков, работниц коммунальных служб и женщин-военнослужащих. Они подарили им самодельные открытки, рисунки, выпечку.

Участники Движения приходили домой к женщинам, которым сложно выйти из дома по состоянию здоровья. Они пели для них песни и рассказывали стихи. Дети брали интервью у представительниц военных специальностей, женщин-героев и жен героев, чтобы затем опубликовать их в социальных сетях. Также ребята посещали и семьи мобилизованных.

– Акция «Вам, любимые!» – это возможность сказать «спасибо» за тепло и заботу, которые ежедневно дарят нам наши женщины, уделить внимание тем, кто работает в свой праздник, – рассказал председатель регионального отделения «Движения Первых» Вячеслав Амосов.

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