Глеб Никитин поздравил нижегородок с 8 Марта ФОТО: страница Глеба Никитина в социальной сети ВКонтакте

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Поздравительная видео-открытка опубликована в телеграм-канале Глеба Никитина.

– Любимые наши, это ваш день! Хотя, на самом деле, каждый день в году - тоже ваш! Потому что мы, мужчины, живем только потому, что вы есть! – пишет губернатор.

Глеб Никитин отмечает, что мужчины работают, стремиться к целям и достигают их ради женщин. Все хорошее, что делают мужчины – ради своих матерей, сестер, жен и дочерей.

В видео-поздравлении губернатор показывает, как трепетно мужчины готовятся к празднику 8 Марта, как стараются все успеть. Глеб Никитин в видео-открытке приготовил завтрак, успел на работу и в магазин, не забыл купить цветы и поспешил поздравлять свою жену.

– Будьте же любимы и счастливы, окружены вашими несовершенными и иногда не такими, какими вы хотели бы, чтобы они были, Но все же вашими родными мужчинами. Любящими вас, мечтающими и желающими сделать вас счастливыми! – добавил губернатор Нижегородской области.

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