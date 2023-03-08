Праздничная подсветка будет включена на нижегородской телебашне в Международный женский день ФОТО: Филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ»

Архитектурно-художественная подсветка украсит главную телебашню Нижегородской области в Международный женский день 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

На световом панно телебашни будут сиять красочные переливы, а медиаэкран покажет надпись: «8 Марта». На гранях телебашни появятся бабочки и тюльпаны – символы праздника и весны.

В Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре также сообщают, что праздничные огни 8 марта зажгутся на телебашнях и в других городах России. Это, например, Казань, Калуга, Кострома, Оренбург, Ростов-на-Дону, Пермь, Самара, Тамбов, Тула, Челябинск, Ярославль.

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