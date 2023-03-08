Лица выдающихся нижегородок украсят Дмитриевскую башню Нижегородского кремля 8 марта Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Образы выдающихся нижегородок, которые легли в основу тематической инсталляции в формате 3D-мэппинга, украсят Дмитриевскую башню Нижегородского кремля в Международный женский день, 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам управляющего делами правительства Нижегородской области Тимофея Шульги, вдохновением поздравления стали женщины региона, которые внесли вклад в развитие страны и оставили след в науке, здравоохранении, культуре или искусстве.

Визуальный видеоряд составят лица выдающегося советского и российского медика Ирины Блохиной; физиолога, хирурга, гинеколога, первой русской женщины, ставшей доктором медицины, Надежды Сусловой; первого российского и советского модельера, художника театрального костюма Надежды Ламановой; физика, доктора физико-математических наук Марии Греховой и других.

Аудиовизуальное поздравление будет транслироваться на фасаде башни с 18.00 8 марта до 3.00 9 марта.

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