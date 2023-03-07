Порядок отставки депутатов по утрате доверия хотят ввести в Нижнем Новгороде
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Порядок освобождения депутатов от должности в связи с утратой доверия хотят ввести в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно из проекта к заседанию городской Думы с подписью прокурора города Игоря Мокичева на сайте городской Думы Нижнего Новгорода.
Согласно пояснительной записке проекта, решением Городской Думы от 26 февраля 2020 года был определен порядок о применении к депутату и мэру Нижнего Новгорода мер ответственности.
Но вместе с тем правовой акт о порядке отстранения от должности депутатов в связи с утратой доверия принят не был.
Порядок, который предлагается принять, предполагает, что депутат будет уволен в случаях, предусмотренных статьей «О противодействии коррупции».
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