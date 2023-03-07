Гонка воздухоплавателей пройдет в Нижнем Новгороде в Международный женский день

В небо поднимутся 9 аэростатов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пятая ежегодная гонка воздухоплавателей пройдет в Нижнем Новгороде 8 марта, сообщает региональная федерация воздухоплавателей.

В международный женский день в рамках «Русской зимней гонки» в небо поднимутся 9 аэростатов, два из которых представляют наш город. Также в соревнованиях примут участие экипажи из Великого Новгорода, Москвы и Кунгура. Участникам необходимо преодолеть наибольшее расстояние за отведенное время. Лучший результат был зарегистрирован в 2020 году, когда участники гонки преодолели свыше 500 километров.

- Это мероприятие уникальное, не имеет аналогов в России, а по достижениям не имеет аналогов и в Европе! Летят только профессиональные пилоты. Победит тот, кто сможет улететь как можно дальше за один световой день. Все пилоты в одинаковых погодных условиях и это делает гонку честной и открытой! - написал организатор гонки Георгий Зименко в соцсетях.

К слову, в этом году гонка стартует не с территории Нижегородской ярмарки, а за пределами города. Горожане не увидят ее старт, но смогут наблюдать аэростаты высоко в небе.