Свыше 111 млн рублей направят на строительство павильонов на трех станциях метро в Нижнем Новгороде

Свыше 111 млн рублей направят на строительство наземных павильонов к сходам трех станций метро в Нижнем Новгороде Фото: Олег ЗОЛОТО

На строительство наземных крытых павильонов к сходам трех станций метро направят в Нижнем Новгороде 111,4 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Устроить павильоны, отремонтировать и оснастить оборудованием необходимо сходы №1, №3, №5, №7 на станции «Двигатель революции» в Ленинском районе. На это планируют направить 66,7 млн рублей. Выполнить все задачи контракта нужно до 31 декабря 2023 года.

Те же работы необходимо провести на сходах №1 станции метро «Парк культуры» и №1 станции «Ленинской». На это хотят потратить 21,4 млн рублей и более 23,2 млн рублей соответственно. Завершить работы нужно до 31 июля 2023 года.

Подать заявки на выполнение контрактов по каждому проекту можно до 14 марта. Подрядчик будет определен 16 марта 2023 года.

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