Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 7 марта. Фото: Яндекс.Пробки

Серьезные заторы возникли на дорогах Нижнего Новгорода в предпраздничный день 7 марта. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную обстановку в 9 баллов уже в 16 часов – у многих сегодня короткий день, по завершении которого часть нижегородцев отправилась по магазинам за подарками и продуктами к праздничному столу.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в центре города: большие заторы на улицах Белинского, Ванеева, Ошарской, Ильинской, Родионова и Нижневолжской набережной. Всё стоит в районе Карповской церкви: вереницы машин собрались перед перекрестком со всех прилегающих улиц, затруднено движение на Мызинском мосту в сторону заречной части. Постоять придется на Канавинском мосту в сторону Стрелки и на Окском съезде в сторону площади Лядова.

Большие заторы к этому часу наблюдаются на улице Коминтерна, Московском шоссе и даже в районе Большой Ельни за городом.