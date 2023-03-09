Завод «СОРДИС» стал обладателем золотых наград на выставке «Продэкспо-2023». Фото: СОРДИС

С 6 по 10 февраля в Москве состоялась международная выставка «Продэкспо-2023», в которой приняли участие более двух тысяч продовольственных компаний из 35 стран. В числе участников были и нижегородские производители.

Расширяя горизонты

Выставка продовольственной продукции и напитков «Продэкспо» прошла в столице в юбилейный тридцатый раз. Здесь было представлено продовольствие со всего мира: от повседневных продуктов до изысканных деликатесов, а также крупнейшая в стране экспозиция разнообразных напитков и вин. Именно к выставке «Продэкспо» производители зачастую приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок и брендов.

Как сообщили в пресс-службе АО «Экспоцентр», выставка прошла с успехом. В этом году в ней приняли участие 467 зарубежных компаний и более полутора тысяч отечественных производителей, которые продемонстрировали свои возможности в условиях санкционного давления.

– На выставке присутствуют не только традиционные участники, но и новые бренды, те, кто пришли на замену ушедшим компаниям. Это те, кто за последние годы сделал свой бизнес на продовольственном рынке. И сегодня можно с уверенностью говорить, что российский продовольственный рынок соответствует международным стандартам, и ничего на нем в худшую сторону не изменилось. А выставка «Продэкспо» постоянно эволюционирует, развивается, - сказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Интерес к выставке растет с каждым годом

На площади почти 100 тысяч квадратных метров были представлены абсолютно все отрасли продовольственного рынка. Это мясная, рыбная и молочная продукция, сыры и бакалея, чай, кофе, мороженое, соки, воды, продукты для здорового образа жизни, функциональное питание и биотехнологии, а также оборудование, услуги и прочее.

- В этом году зафиксирован абсолютный рекорд по количеству региональных коллективных экспозиций, которые представили 48 субъектов Российской Федерации. По сравнению с 2022 годом, количество участников выросло на 10%. Число уникальных посетителей увеличилось почти на 40%, - отметили в пресс-службе ЦВК.

В этом году выставку посетили более 67 тысяч специалистов из 106 стран, при этом 92% посетителей из 89 субъектов Российской Федерации.

Победа в конкурентной борьбе

Престижные профессиональные конкурсы в различных отраслях пищевой индустрии – неотъемлемая часть выставки. Одним из таких состязаний является конкурс «Лучший продукт», который является лидером в России как по количеству участвующих производителей, так и по числу представленных образцов продукции. На этом конкурсе компания «СОРДИС» представляет свою продукцию вот уже 12 лет и регулярно получает награды. И 2023 год не стал исключением. Еще один дегустационный конкурс, где были представлены продукты «СОРДИС», - EURASIA SPIRITS DRINKS 2023, который проводится специально во время работы выставки.

По итогам 2 дегустационных конкурсов в копилке СОРДИС 15 золотых медалей. Компания была награждена дипломами первой степени с присвоением золотых медалей «За качество». Название компании и наименование товаров-призеров будут внесены в специализированный Реестр АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ.

- Выставка «Продэкспо» помогает нам организовать встречу с нашими ключевыми партнерами и представителями розницы, выстраивать дальнейший путь развития, - отметил начальник торгового отдела ООО «СОРДИС» Артем Никитин.

История предприятия

В 1968 году постановлением Совета министров СССР в городе Горьком было начато строительство производства. Процессом руководили лучшие специалистыиз Краснодарского и Ставропольского краев. На предприятии было установлено самое современное по тем временам оборудование, и уже в 1970 году с линии завода сошла первая продукция. На заводе разливали напитки Кавказа, Кубани, Украины и Молдавии, и они поставлялись по всему Советскому Союзу.

Некоторое время на предприятии заводе даже производили лимонад «Пепси» и минеральную воду «Светлоярская». После развала Советского Союза завод получил название «Сордис» и стал выпускать собственную продукцию. Со временем объем производства и ассортимент расширялись, и в нулевые компания вышла на международные рынки.

От Калининграда до Сахалина

Сегодня нижегородский завод «СОРДИС» является одним из крупнейших производителей в России. Продукция компании представлена в 65 регионах страны – от Калининграда до Сахалина, а также экспортируется в другие страны: Казахстан, Грузию, Армению, Индию, Китай, республику Вьетнам.

По словам генерального директора ТК «СОРДИС» Вячеслава Селезнева, компания «СОРДИС» – одно из старейших предприятий страны в этой отрасли.

- Мы активно продолжаем развиваться в своих направлениях. На сегодняшний день с нашей компанией сотрудничают более 100 партнеров. С представителями большинства из них мы встретились на «Продэкспо», обсудили перспективы и точки роста, наметили план развития, - подчеркнул Вячеслав Селезнев.

Эта работа требует большого профессионализма и безупречного контроля качества, что является необъемлемой частью производственного процесса на предприятии.

- Производство регламентируется нормативами и стандартами (ГОСТ), одновременно с этим в компании внедрены и новые мировые стандарты безопасности продукции (HASSP), сертификацию по которым ООО «СОРДИС» подтверждает ежегодно, - отмечают на предприятии.